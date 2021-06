Kosovo: opposizione chiede a premier Kurti a chiarire posizione su accordi di Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enver Hoxhaj, leader ad interim del Pdk ha affermato oggi che il governo del Kosovo deve essere serio nei confronti degli obblighi internazionali. Hoxhaj ha affermato che la presenza degli Stati Uniti nel lago Ujman/Gazivode è vitale per il Kosovo e la sua sicurezza energetica. "Gli impegni di Washington presentano un interesse strategico per il Paese concentrando gli investimenti americani in un settore strategico come l'energia e le infrastrutture e in questa direzione è vitale per Ujman servire i cittadini del Kosovo", ha detto Hoxhaj l'emittente "Klan Kosova". Il leader del Pdk ha affermato che la nuova amministrazione degli Stati Uniti ha continuato a sostenere gli impegni di Washington e che il Kosovo deve dimostrare la stessa serietà. (segue) (Alt)