Business news: Cina, il centro commerciale di lusso Florentia Village festeggia il suo decimo compleanno

- Il Luxury Mall Florentia Village situato fra Pechino e Tianjin, un bacino con oltre 30 milioni di abitanti, in posizione strategica a soli 20 minuti da Pechino e 15 da Tianjin, ha festeggiato la scorsa settimana il decimo compleanno con una serie di eventi che hanno animato i negozi, le strade, i portici e le piazze della cittadella del lusso cinese all’insegna del Made in Italy. Lo si legge in un comunicato. Florentia Village è la principale catena italiana di Designer outlet malls di lusso in territorio asiatico, di proprietà del Gruppo Silk Road, holding partecipata da Fingen, dal management (Jacopo Mazzei, Maurizio Lupi e Jacopo De Vena) e da altri investitori internazionali. Il progetto imprenditoriale è nato dieci anni fa dall’expertise di Rdm - ramo immobiliare del Gruppo Fingen - e del suo top management, che gestisce oggi in Cina sette centri commerciali, con un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari. (Cip)