Francia: Parigi, indagata una delle due ragazze fermate per italiana travolta da un monopattino

- È stata iscritta nel registro degli indagati una delle due donne arrestate il 24 giugno per la morte di Miriam Segato, la ragazza di origini toscane deceduta a Parigi dopo essere stata investita da un monopattino elettrico. Lo ha reso noto la Procura della capitale francese. Adesso al donna è indagata per "omicidio involontario aggravato da due circostanze", che riguardano nella fuga avvenuta dopo l'incidente e il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza. Secondo due fonti vicine all'inchiesta, la donna è un'infermiera. Miriam Segato è stata investita da un monopattino elettrico con a bordo due donne il 14 giugno in una zona pedonale nei pressi del lungosenna ed è deceduta due giorni dopo a causa delle ferite riportate.(Fra)