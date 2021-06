Business news: Uzbekistan, ripartono per la prima volta da settembre 2020 le esportazioni di oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uzbekistan ha esportato questo mese oro per la prima volta dal settembre del 2020, vendendone una quantità pari a 1,2 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la Commissione di Stato per le statistiche. Nel complesso il volume d’affari del commercio ha raggiunto i 14,5 miliardi di dollari nel periodo gennaio-maggio, in crescita del 13,2 per cento (1,7 miliardi di dollari) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono ammontate a 5,7 miliardi di dollari (+14 per cento) e le importazioni a 8,8 miliardi di dollari (12,7 per cento). Per la prima volta da gennaio sono aumentate le riserve internazionali dell’Uzbekistan. (Res)