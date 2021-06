Business news: Italia-Giappone, Alitalia riapre tratta da e verso Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 9 luglio prossimo Alitalia riprende le operazioni sul Giappone con il primo volo da Roma destinato a Tokyo Haneda, tratta che sarà attiva, per ora, fino all’8 settembre 2021. In occasione della conferenza stampa organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo in collaborazione con Alitalia, l’ambasciatore d’Italia Giorgio Starace ha dichiarato: “sono particolarmente felice di poter rivedere gli aerei Alitalia solcare i cieli del Giappone dopo la lunga interruzione dettata dall’emergenza pandemica. Il lancio della nuova tratta e gli interventi normativi europei e italiani (da ultimo l’ordinanza del Ministro della Salute della Repubblica Italiana del 18 giugno 2021) faciliteranno - attraverso l’esenzione dall’obbligo di quarantena all’arrivo - l’atteso ritorno dei turisti giapponesi nel Bel Paese, così come il rilancio delle missioni imprenditoriali verso l’Italia e dei contatti business in persona che animano gli articolati e profondi rapporti economico-commerciali con il Giappone. Ciò avviene nel contesto dell’efficace ed estesa campagna vaccinale nazionale condotta dal Governo italiano che sta consentendo il ritorno graduale dell’Italia a una situazione di normalità e piena ripresa delle attività sociali ed economiche. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore motivo di grande orgoglio: poter vedere le nostre atlete e i nostri atleti olimpici e paralimpici giungere in Giappone a bordo dei velivoli tricolore Alitalia per regalare agli italiani, in occasione degli imminenti Giochi di Tokyo, gioie e soddisfazioni di cui oggi abbiamo tutti più che mai bisogno”. (Com)