Business news: incontro tra ministri Esteri di Singapore e Vietnam, focus su economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Vietnam si impegneranno nella ripresa del partenariato strategico per raggiungere accordi bilaterali sull'economia digitale. Lo hanno stabilito, in occasione del loro incontro, il ministro degli Affari esteri (Mfa) di Singapore, Vivian Balakrishnan, e l’omologo vietnamita Bui Thanh Son, come si apprende da un comunicato del Mfa. Le due parti hanno sottolineato la cooperazione in una serie di settori e hanno concordato di espanderla a nuove aree di crescita “come l'economia digitale, la cybersicurezza, l'energia pulita, lo sviluppo sostenibile e le città intelligenti”. I ministri "hanno anche scambiato opinioni sugli sviluppi internazionali e regionali, e sottolineato l'importanza dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per promuovere la pace e la stabilità nella regione", si legge nel comunicato. (Res)