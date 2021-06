Business news: Singapore, le aziende riceveranno 2,2 miliardi di dollari a sostegno dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende di Singapore riceveranno 2,2 miliardi di dollari per il sostegno dei dipendenti nell’ambito dello Schema di sostegno al lavoro (Jss). Lo ha reso noto in un comunicato il ministero delle Finanze (Mof), specificando che “i pagamenti serviranno a sostenere i salari di più di due milioni di dipendenti locali”. Riceveranno il sussidio i datori di lavoro che hanno versato i contributi obbligatori al Fondo centrale di previdenza (Cpf) per i loro dipendenti locali da gennaio a marzo di quest'anno entro le scadenze stabilite. I datori di lavoro del settore aeronautico, aerospaziale e del turismo riceveranno invece un sussidio del 50 per cento per i primi 4.600 dollari di salario mensile lordo pagato da gennaio a marzo. Le aziende che operano nei comparti dell’alimentazione, nella vendita al dettaglio, nelle arti e nell'intrattenimento, nel trasporto, nell'ambiente e nelle industrie marine riceveranno un sussidio del 30 per cento. Il governo, inoltre, ha annunciato che il Jss sarà esteso ai settori significativamente colpiti dalle restrizioni per il contenimento del Covid-19 dal 16 maggio all'11 luglio. (Fim)