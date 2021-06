Business news: Panasonic cede la sua intera partecipazione azionaria in Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dell'elettronica Panasonic ha ceduto la sua intera partecipazione azionaria nell'azienda costruttrice di auto elettriche e acquirente delle sue batterie, Tesla, lo scorso anno fiscale. Lo ha appreso il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'operazione è fruttata a Panasonic miliardi di dollari da destinare a nuovi investimenti strategici. Un dirigente dell'azienda giapponese consultato dal quotidiano ha dichiarato che Panasonic continuerà a fornire batterie per autor elettriche all'azienda statunitense: "La nostra relazione con Tesla come partner d'affari non cambierà in futuro", ha dichiarato il dirigente. Secondo il quotidiano, tutte le azioni di Tesla detenute da Panasonic sono state cedute da quest'ultima entro la fine del mese di marzo, e il controvalore rappresenterebbe gran parte dei 429,9 miliardi di yen (3,88 miliardi di dollari) che Panasonic ha messo a bilancio come "proventi di vendite e riscossioni d'investimenti" alla fine dello scorso anno fiscale, che in Giappone si conclude appunto a fine marzo. Panasonic ha firmato il primo contratto di fornitura con Tesla nel 2009, ed ha acquistato partecipazioni nell'azienda l'anno successivo, poco dopo la quotazione di Tesla al Nasdaq. L'azienda giapponese aveva acquistato circa 1,4 milioni di azioni al prezzo unitario di 21,12 dollari; un rapporto pubblicato lo scorso anno fiscale stimava il valore di mercato di tale partecipazione a 81 miliardi di yen, o 730 milioni di dollari. Il prezzo delle azioni di Tesla è esploso però nella primavera del 2020, arrivando a toccare i 900 dollari ad azione: aver venduto in tale frangente sarebbe fruttato a Panasonic miliardi di dollari. (Git)