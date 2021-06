Business news: Algeria, riprende il percorso di adesione all'Organizzazione mondiale del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria riprenderà il processo negoziale per l’adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). L'annuncio è stato fatto dal ministro del Commercio Kamel Rezzig, in occasione dell'incontro dei ministri del Commercio dell'Unione africana (Ua) con l'Omc tenuto pochi giorni fa. Vale la pena ricordare che a più di 33 anni dalla prima richiesta avanzata nel 1987, l'Algeria non è ancora entrata a far parte del circuito commerciale globale. Dal 1995, l’Algeria ha tenuto ben dodici incontri con i gruppi di lavori dell’Omc, dieci formali e due informali, l'ultimo dei quali si è svolto il 30 marzo 2012. Ora il Paese nordafricano riprenderà il processo di adesione probabilmente durante la 12ma riunione ministeriale virtuale dell'Omc prevista dal 30 novembre al 3 dicembre 2021 a Ginevra. L'Algeria si presenterà a questo appuntamento con una strategia “ben studiata” per sfruttare "le opportunità offerte da questo organismo", ha detto Rezzig, citato dal quotidiano algerino “El Watan”. L'economia nazionale sta intraprendendo una serie di riforme di ampio respiro volte a promuovere il commercio estero e l'integrazione nella catena del valore regionale e globale. Il ministro ha citato ad esempio "la revisione della norma 49/51" che disciplina gli investimenti esteri in Algeria, mantenuta solo per alcuni settori strategici, misura che avrà "ricadute positive sull'attrattività degli investimenti diretti esteri (Ide) e sull'aumento del volume degli scambi commerciali". (Ala)