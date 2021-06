Business news: entra in attività Deep Sea, il primo giacimento di petrolio della Cina in acque profonde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato messo in attività Deep Sea, il primo giacimento petrolifero autogestito della Cina in acque profonde, a 1.500 metri. Lo ha riferito la Cnooc (China national offshore oil corporation). L'operazione, a 150 chilometri dalla città di Sanya, nella provincia dell'isola meridionale di Hainan, segna una nuova tappa nei progressi della Cina sul fronte della capacità di perforazione in acque profonde, rispetto ai 300 metri di profondità registrati in precedenza, ha affermato la Cnooc. La produzione del giacimento di petrolio, scoperto nel 2014, è di grande importanza per garantire la sicurezza energetica nazionale, ottimizzare la struttura energetica del Paese e promuovere lo sviluppo economico regionale, ha reso noto la compagnia. (Cip)