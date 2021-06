Business news: capo amministrazione Hong Kong, vogliamo ancora più integrazione con la Cina continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di Hong Kong per rafforzare il proprio status di piazza finanziaria globale è di aumentare l’integrazione con la Cina continentale. Lo ha detto il capo dell’amministrazione dell’ex colonia britannica, Carrie Lam, nel corso di un forum finanziario a Pechino. Lam ha sottolineato come Pechino abbia aiutato Hong Kong a “ripristinare la stabilità” e come, dall’altra parte, contribuendo allo sviluppo finanziario cinese Hong Kong abbia la possibilità di dare nuova linfa alla propria economia. Cercando di allontanare le critiche per il sempre minore grado di autonomia della regione amministrativa speciale da Pechino, Lam ha ricordato anche che Hong Kong “ha sempre avuto un ruolo nella promozione dello sviluppo finanziario della Cina, anche facilitando l’internazionalizzazione dello yuan, finanziando le imprese continentali e garantendo un porto sicuro per il denaro cinese”. Ora, ha spiegato, la città “abbraccerà le opportunità offerte dal piano cinese per integrare Hong Kong, Macao e parte della provincia del Guangdong”. (Cip)