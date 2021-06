Omofobia: Marrazzo (partito gay), presenza Calenda al Pride ipocrita, Azione ha rovinato ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza di Carlo Calenda al Roma Pride è una presenza ipocrita". Lo afferma in una nota Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco di Roma e portavoce nazionale del partito gay per i diritti Lgbti+, solidale, ambientalista e liberale. "Ricordiamo che il suo deputato, Enrico Costa ex forza Italia ora in Azione, ha proposto e fatto approvare l'attuale articolo 4 della legge contro l'omofobia (ddl Zan) che consente di dichiarare le persone Lgbti+ (lesbiche, gay, bisessuali, trans) malate ed inferiori. Mentre oggi affermare che una persona che ha un differente colore della pelle è un reato, per le persone Lgbti non lo sarà grazie al lavoro del deputato Costa che fa parte del partito di Calenda. Inoltre Calenda ha fatto anche dichiarazioni sostenendo che la legge fosse liberticida mentre con questa formulazione dell'articolo 4 hanno tolto diritti, legittimando quei docenti che in classe potranno dire che i propri studenti sono malati", continua la nota. "Calenda oggi ipocritamente è venuto al Roma Pride: è facile andare ad una manifestazione e dichiarare in una piazza che si è a favore dei diritti quando i fatti concreti dimostrano che è andato nella direzione opposta ovvero quella di togliere diritti. Se vuole essere coerente dichiari che Costa non è compatibile con Azione, lo farà?", conclude Marrazzo. (Com)