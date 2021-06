Business news: il produttore di semiconduttori taiwanese Tsmc darà precedenza alle richieste Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di semiconduttori Tsmc si concentrerà nel terzo trimestre su Apple e sui microchip automobilistici per sopperire alla crisi globale del settore. Lo ha riferito il quotidiano "Taiwan News". Secondo quanto annunciato dalla stessa società, Tsmc intende dare la priorità agli ordini di microchip Apple e circuiti integrati automobilistici seguiti da computer, server e dispositivi di rete. Per l'iPhone 13, che sarà presentato in autunno, l'azienda taiwanese sta producendo il nuovo microchip Apple A-15 utilizzando il processo a 5 nanometri di seconda generazione (N5P). La crisi delle forniture di semiconduttori ha coinvolto maggiormente il settore delle case automobilistiche. All'inizio della pandemia, le vendite di auto sono crollate, portando a un minor numero di ordini di chip per autoveicoli. Quando le vendite di auto hanno iniziato la ripresa alla fine dello scorso anno, le case automobilistiche hanno palesato la carenza di chip a disposizione e, con le fonderie a corto di capacità, i tempi di attesa hanno portato alcune aziende come Ford, General Motors e Volkswagen a bloccare o interrompere la produzione su alcuni modelli. Alla fine di maggio, Tsmc ha fatto sapere che quest'anno aumenterà la produzione di microchip per autoveicoli del 60 per cento. (Cip)