Business news: Cina-Italia, concluso workshop ambasciata su sostegno finanziario a transizione ecologica

- Si è svolto a Pechino il workshop "Financing the green transition", organizzato dall'ambasciata d'Italia con l'obiettivo di analizzare le modalità di sostegno finanziario alla transizione ecologica. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato. Nel corso del suo intervento di apertura, l'ambasciatore Luca Ferrari ha sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale nel contrasto al fenomeno del cambiamento climatico. "L'Italia è da sempre impegnata nella lotta al cambiamento climatico e quest'anno riveste un ruolo di primo piano in quanto presidente del G20 e co-presidente della Cop26 insieme al Regno Unito. In questo doppio ruolo – ha sottolineato l'ambasciatore – siamo impegnati a promuovere il raggiungimento di un consenso tra i membri del G20 a favore di un maggiore impegno sui temi della finanza sostenibile". (Com)