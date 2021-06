Business news: India, il governo semplifica le regole sul subappalto dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della crescente competizione industriale di Paesi come le Filippine, il Messico, la Malesia e il Canada, il governo dell’India ha deciso di semplificare le regole sul subappalto dei servizi eliminando una lunga serie di processi di approvazione e di requisiti di conformità. Lo scrive il quotidiano online “Times of India”, secondo cui la decisione del governo dovrebbe anche accelerare la realizzazione di infrastrutture e grandi progetti. Le nuove regole dovrebbero consentire innanzitutto alle aziende che lavorano in “outsourcing” di collaborare tra loro, di ottenere contratti sulle stesse infrastrutture in India e all’estero. Inoltre, le linee guida riviste per “gli altri fornitori di servizi” contengono una serie di iniziative assunte dal governo per liberalizzare il settore informatico indiano e di permettere ai dipendenti di lavorare in remoto a tempo indeterminato. Le nuove norme dovrebbero incentivare la crescita di un settore che nel complesso vale 39 miliardi di dollari. “Le linee guida liberalizzate nel novembre del 2020 sono state ulteriormente semplificate, e offrono oggi una maggiore chiarezza regolatoria e facilità d’impresa. Questo ridurrà ulteriormente il fardello burocratico e aiuterà la nostra industria tecnologica”, ha scritto su Twitter il primo ministro Narendra Modi. (Inn)