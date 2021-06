Diga Rinascita: capo di Stato maggiore egiziano visita i Paesi confinanti con l'Etiopia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta sudanese segue quella avanzata dalla Lega degli Stati arabi che la scorsa settimana ha invitato il Consiglio di sicurezza ad esprimersi sulla questione. Lo scorso 15 giugno i ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba hanno diffuso una dichiarazione al termine della riunione Doha, in Qatar, nella quale invitano il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a riunirsi per esprimersi sulla controversia relativa al progetto di riempimento della Gerd, realizzata dall'Etiopia e che coinvolge anche Sudan ed Egitto. La posizione, espressa nel corso dell'incontro dei ministri degli Esteri in Qatar, è stata annunciata dal segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit e dal ministro degli Esteri qatariota Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, che in una conferenza congiunta hanno sottolineato che il blocco regionale potrebbe anche adottare "misure graduali" per sostenere l'Egitto e il Sudan nella disputa che li contrappone all'Etiopia. (segue) (Cae)