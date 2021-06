Diga Rinascita: capo di Stato maggiore egiziano visita i Paesi confinanti con l'Etiopia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione della diga ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia: Il Cairo teme infatti che la diga, annunciata nel 2011 e in costruzione sul Nilo Azzurro al confine fra Etiopia e Sudan, limiterà le forniture di acque del Nilo dalle quali è quasi interamente dipendente la sua popolazione di oltre 100 milioni di persone, mentre Addis Abeba nega che la diga minerà l'accesso dell'Egitto all'acqua e afferma che il progetto è cruciale per il suo sviluppo economico, con cui diventerebbe il più grande esportatore di energia dell'Africa con una capacità prevista di oltre 6 mila megawatt (Mw). Nella loro intesa, i governi di Egitto e Sudan hanno concordato di coordinare gli sforzi dei due Paesi a livello regionale e internazionale per spingere l'Etiopia a "negoziare seriamente, in buona fede e con una reale volontà politica", per raggiungere un accordo "completo, giusto e legalmente vincolante" sul riempimento ed il funzionamento della Gerd. (Cae)