Algeria: presidente Tebboune avvia consultazioni formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dato il via oggi alle consultazioni per la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni legislative del 12 giugno, vinte dal Fronte di liberazione nazionale (Fln), ma caratterizzata da un’avanzata del partito Movimento della società per la pace (Msp) che ha ottenuto 65 seggi su 407. In carica dal 28 dicembre 2019, il primo ministro Abdelaziz Jarad, 67 anni, ha presentato lo scorso 24 giugno le sue dimissioni e quelle del suo governo al presidente Tebboune, che lo ha incaricato di gestire gli affari correnti. "Nell'ambito delle ampie consultazioni politiche per formare il governo, il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto oggi il segretario generale del Fronte di liberazione nazionale, Abou el Fadhl Baadji, accompagnato da membri dell'ufficio politico", si legge in una nota della presidenza algerina. "Il presidente ha ricevuto anche una delegazione in rappresentanza degli indipendenti, guidata da Abdelwahab Ait Menguelet", il sindaco di Tizi Ouzou. Le consultazioni dovrebbero continuare fino al 30 giugno. Le elezioni legislative sono state segnate da una storica astensione (77 per cento). L'Fln, ex partito unico e principale partito del Parlamento uscente, ha ottenuto 98 seggi su 407, davanti a un gruppo disparato di indipendenti (84 eletti), secondo i risultati ufficiali definitivi. Il principale partito islamista algerino, l’Msp è la terza formazione politica con 65 deputati. Infine, il tradizionale alleato dell'Fln, il Raggruppamento democratico nazionale (Rnd) ha ottenuto 58 seggi, seguito dai partiti Fronte del futuro (48) ed El Binaa (39).(Cae)