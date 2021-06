Business news: Kazakhstan, è pronto il parco eolico a Zhanatas finanziato dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato collegato alla rete il parco eolico della città di Zhanatas, in Kazakhstan, costruito dall'impresa cinese Powerchina, che avrà una capacità di generazione di 100 megawatt (mw), con un totale di 40 turbine eoliche. Lo ha fatto sapere al ""Global Times" la Chengdu engineering corporation, controllata di Powerchina, riferendo che il parco eolico avrà la capacità di generare 350 milioni di chilowattora di elettricità all'anno e sarà il più grande progetto finanziato dalla Cina in Asia centrale nel campo delle rinnovabili. In grado di soddisfare la domanda giornaliera di elettricità di un milione di famiglie, il parco eolico in Kazakhstan consentirà di tagliare annualmente circa 110 mila tonnellate di carbone, così da ridurre le emissioni di gas. Allo stesso tempo, il progetto finanziato dalla società cinese permetterà di ridurre le emissioni di 1.031 tonnellate di anidride solforosa, 934 tonnellate di ossidi di azoto, 289 mila tonnellate di anidride carbonica, 322 tonnellate di fumo e polvere e 32.900 tonnellate di ceneri e scorie ogni anno. (segue) (Cip)