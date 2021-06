Iran: ministero Esteri, possibile rilancio accordo nucleare ma non negozieremo per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha dichiarato oggi di ritenere possibile un ripristino dell’accordo sul nucleare del 2015 con le principali potenze mondiale, sottolineando tuttavia che Teheran “non negozierà per sempre”. "Per un fermo impegno a salvare un accordo che gli Stati Uniti hanno cercato di distruggere, l'Iran è stata la parte più attiva agli incontri di Vienna, proponendo la maggior parte delle bozze" di un rilancio dell’accordo, ha dichiarato sul suo profilo Twitter, Khatibzadeh, riferendosi ai colloqui volti a rilanciare il Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) in corso da aprile nella capitale austriaca. A seguito dell’interesse de presidente statunitense, Joe Biden, di ripristinare l’accordo sul nucleare, Iran e Stati Uniti hanno tenuto colloqui indiretti sul rilancio dell'intesa del 2015 tra Teheran e il gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania) da cui Washington è uscita in modo unilaterale durante la presidenza di Donald Trump nel maggio 2018.(Res)