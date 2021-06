Business news: Generali, accordo in Malesia per maggioranza joint venture Axa Affin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha firmato un accordo per l'acquisto della maggioranza delle azioni detenute da Axa e Affin rispettivamente nelle joint venture Axa Affin General Insurance Berhad (il 49,99 per cento da Axa e il 3 per cento da Affin e da altri azionisti di minoranza) e AXA Affin Life Insurance Berhad (il 49 per cento da Axa e il 21 per cento da Affin). Il Gruppo ha inoltre presentato la richiesta alle autorità locali per acquisire la restante quota di MPI Generali Insurans Berhad (Mpi Generali) da Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital), joint venture partner in Malesia. Le transazioni sono soggette all’approvazione del Ministero delle Finanze malese e della Banca Centrale della Malesia. Il corrispettivo totale delle operazioni è pari a MR 1.290 milioni (262 milioni di euro), soggetto ad aggiustamenti al closing. L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -3,5 p.p.. A seguito delle transazioni, Generali opererà in Malesia attraverso due società, una attiva nel segmento Danni e l'altra nel segmento Vita. Nel Danni, Generali intende fondere le attività di MPI Generali con AXA Affin General Insurance. Una volta perfezionati gli accordi, il Gruppo deterrà il 70 per cento di entrambe le società, Vita e Danni, che opereranno con il brand Generali. Affin Bank deterrà il restante 30 per cento. Grazie all’acquisizione Generali si posizionerà tra i principali assicuratori nel mercato malese, creando il secondo operatore Danni per quota di mercato ed entrando nel segmento Vita del Paese. (Com)