Business news: Hong Kong, autorità di controllo multa unità di Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di vigilanza dei mercati di Hong Kong ha multato un'unità della Deutsche Bank per 2,45 milioni di dollari di Hong Kong (circa 316 mila dollari Usa) per aver rilasciato dichiarazioni errate ai suoi clienti di intermediazione primaria (prime brokerage) in dodici anni e aver ritardato la segnalazione del suo fallimento all'autorità di regolamentazione. Lo ha annunciato la Commissione di titoli e futures (Sfc), dopo aver riferito che Deutsche Securities Asia ha emesso le dichiarazioni periodiche errate tra il 2006 e l'ottobre 2018, a causa di un difetto di progettazione del suo sistema organizzativo. L'unità ha scoperto il problema con il sistema nell'agosto 2018, ma lo ha segnalato al regolatore solo nel febbraio 2019, dopo aver completato un'indagine interna. (Cip)