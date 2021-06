Regno Unito: Matt Hancock si dimette da ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matt Hancock si è dimesso dall’incarico di ministro della Salute. Lo riferisce Downing Street. Hancock ha preso questa decisione dopo la pubblicazione di un video che lo immortala mentre bacia una sua assistente in piena violazione delle normative contro il Covid-19. Hancock, peraltro sposato con un’altra persona, viene ripreso, come pubblicato su “The Sun”, mentre abbraccia e bacia Gina Coladangelo, una sua collaboratrice. Hancock ieri ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere consapevole di aver “deluso delle persone” e chiedendo scusa per l’accaduto. Inizialmente Downing Street ha reso noto che il premier, Boris Johnson, ha accettato le scuse di Hancock e che considerava “la questione chiusa”. Tuttavia la critiche ricevute dal Partito laburista e anche da alcuni esponenti conservatori hanno convinto Hancock a lasciare l’incarico. (Rel)