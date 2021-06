Trasporti: Pelonzi (Pd), su Roma Lido Regione Lazio fa fatti e Calabrese chiacchiere inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo cinque anni di nulla a firma Raggi e Calabrese, la Roma Lido passa da Atac a Cotral. La Regione investe 180 milioni per ammodernamento della linea, 11 nuovi treni che consentiranno di arrivare ad un tempo di percorrenza di 6 minuti. Un'ottima notizia per tutti gli utenti della linea che attualmente versa in pessime condizioni". Lo afferma in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio. "In cinque anni il Campidoglio non ha investito sulla linea né in termini economici né progettuali. L'incapacità progettuale, nascosta dietro un fantomatico intervento della Corte dei Conti, non ha consentito a Roma Capitale di partecipare ai bandi per il trasporto rapido su ferro messi a disposizione dal Governo. Il disastroso concordato Atac ad opera del duo Raggi e Calabrese ha impedito una corretta manutenzione della linea. Ancora una volta la Regione guidata da Zingaretti interviene in supplenza del Campidoglio per risolvere i problemi dei cittadini". (Com)