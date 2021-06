Business news: Giappone lancia vasta iniziativa per le tecnologie di stoccaggio del carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un centinaio di aziende e società dell'Asia collaboreranno allo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio del carbonio nel contesto di una iniziativa pubblico-privato lanciata dal Giappone, al fine di abbattere i costi ancora troppo elevati per la commercializzazione di tali tecnologie. Il ministero dell'Economia e del commercio giapponese istituirà oggi, 22 giugno, la Rete Ccus per la condivisione del know-how in materie di cattura, stoccaggio e utilizzo dell'anidride carbonica; all'iniziativa prendono parte gli Stati Uniti, l'Australia e i Paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Tra le aziende giapponesi partecipanti all'iniziativa figurano il colosso petrolifero Inpex, la compagnia commerciale Mitsubishi Corp., Sumitomo Corp., Tokyo Gas, il colosso dell'ingegneria JGC, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Steel e MUFG Bank. Aderiscono all'iniziativa anche la compagnia petrolifera statale indonesiana PT Pertamina, nonché una serie di istituti di ricerca. (Git)