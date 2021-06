Business news: Cina, banca centrale invita Alipay e altri enti a interrompere transazioni criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale cinese ha ordinato ad alcuni istituti finanziari e alla piattaforma di pagamento mobile Alipay di interrompere le transazioni con criptovalute. Lo ha fatto sapere il quotidiano "South China Morning Post", di proprietà del gruppo cinese Alibaba. Tra gli istituti finanziari ammoniti dalla banca centrale cinese ci sono la Industrial and Commercial Bank, la Agricultural Bank, la Postal Savings e la Construction Bank. "Le transazioni in valuta virtuale e l'attività speculativa hanno sconvolto il regolare ordine dell'economia e del sistema finanziario. Aumentano i rischi di trasferimenti transfrontalieri illegali di beni e attività illegali come il riciclaggio di denaro", ha fatto sapere la Banca popolare di Cina in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. (Cip)