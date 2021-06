Business news: ambasciata a Tokyo presenta la prima gelateria Giolitti in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Tokyo Giorgio Starace ha ospitato in ambasciata un evento stampa dedicato alla presentazione della prima gelateria Giolitti in Giappone, prevista aprire il 25 giugno presso Shinjuku Lumine East. Collegati da Roma, per l'occasione, lo stesso Nazzareno Giolitti e Franco Mondi. "L'arrivo a Tokyo di uno dei brand storici della gelateria italiana rappresenta un successo significativo, per l'azienda Giolitti e per il settore dolciario italiano nel suo complesso. Ricordo che l'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato economico concluso tra Unione europea e Giappone ha consentito nel primo anno di applicazione un aumento delle importazioni giapponesi dall'Italia nel settore agroalimentare dell'11,8 per cento, con percentuali ancora più alte per il settore dolciario. È questo un mercato strategico dove qualità, tradizione e innovazione trovano sempre un'accorata risposta da parte dei consumatori giapponesi." "Gli amici giapponesi – ha concluso l'Ambasciatore – potranno finalmente gustare uno dei migliori gelati al mondo". (Git)