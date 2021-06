Roma 2021: Casu, Calenda è un candidato di centrodestra contro Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda si è sempre battuto contro le primarie e la partecipazione degli elettori nelle scelte, sulle grandi vertenze come Alitalia non pensa ai lavoratori e alle conseguenze sociali, non perde occasione per offendere i dirigenti del partito democratico. La sua candidatura non ha niente di civico è un candidato di centrodestra che con mezzi economici straordinari combatte una battaglia politica contro la storia del centrosinistra romano e la nuova generazione che oggi guida il Pd". Lo afferma in una nota Andrea Casu, segretario del Pd Roma (Com)