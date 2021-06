Diga Rinascita: capo di Stato maggiore egiziano visita i Paesi confinanti con l'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate dell’Egitto, il generale Mohamed Farid, ha concluso una visita nella Repubblica democratica del Congo e in Sudan, durante la quale ha discusso degli sviluppi della situazione regionale, in particolare il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) realizzata da Addis Abeba sul Nilo Azzurro. Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze armate egiziane Gharib Hafez in una nota. Durante la visita in Congo, Farid ha discusso con la sua controparte congolese, il generale Mbala Mucini, dello sviluppo della cooperazione militare e del potenziamento delle capacità militari di entrambi i Paesi. Il generale Farid ha anche discusso con il viceministro della Difesa della Repubblica democratica del Congo, gli sviluppi della situazione regionale, le sfide alla sicurezza transfrontaliera e le questioni che interessano la sicurezza nazionale dei due Paesi. Secondo quanto sottolinea Gharib Hafez in una nota le due parti hanno firmato una lettera di "intenti” volta a sviluppare la cooperazione bilaterale nel campo della difesa. Nella tappa in Sudan, il capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane ha incontrato l’omologo del Sudan, il generale Muhammad Othman al Hussein, con il quale ha discusso in merito al lavoro congiunto per superare le sfide che stanno affrontando i due Paesi, in particolare le tensioni con l’Etiopia. Nell’incontro con Al Hussein, Farid ha sottolineato la necessità di scambiare informazioni di intelligence con la parte sudanese in merito alle questioni di interesse comune. (segue) (Cae)