Libia: Commissione elettorale intenzionata a lavorare per organizzare elezioni il 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta commissione elettorale nazionale della Libia ha confermato l'intenzione di lavorare per poter organizzare le elezioni parlamentari e presidenziali previste per il 24 dicembre. In occasione dell'anniversario delle elezioni della Camera dei rappresentanti del 2014. L’Alta commissione ha affermato, in una nota, che l'elezione della Camera dei rappresentanti del 25 giugno 2014 ha rappresentato l’ultima elezione generale del Paese, sottolineando che farà di tutto per poter raggiungere l’obiettivo di organizzare le elezioni del 24 dicembre per portare il Paese in una posizione “degna” tra i Paesi del “mondo democratico” in un clima di sicurezza, pace, progresso e stabilità.(Lit)