Business news: Indonesia valuta aumento tasse sui ricchi per la ripresa dopo la pandemia di Covid

- L’Indonesia sta valutando di imporre nuove tasse per incrementare le entrate del governo, decimate a causa della pandemia di Covid. L’iniziativa è stata presa dal presidente Joko Widodo, che ha proposto l’aumento delle imposte sui cittadini ad alto reddito, sul settore alimentare, dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria, e sulle emissioni di carbonio. A causa della pandemia, infatti, il deficit di bilancio ha raggiunto il 6,09 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) dell’Indonesia, ma le autorità hanno assicurato che avrebbero riportato il deficit “entro il limite legale del 3 per cento del Pil entro il 2023". Secondo quanto riportato nella bozza del piano, i cittadini più benestanti saranno tassati del 35 per cento, il 5 per cento in più rispetto all’attuale tassazione. (Inn)