Difesa: ammiraglio Agostini (Irini) riceve delegazione istituzioni di sicurezza frontiere libiche

- L’ammiraglio Fabio Agostini, Operation Commander della missione EuNavForMed Irini ha accolto ieri una delegazione libica guidata dal capo della Guardia di frontiera libica e composta dal responsabile della Guardia costiera libica e dai rappresentanti di tutte le istituzioni di sicurezza del confine libico. Lo riferisce una nota di Irini. La visita fa parte di un'iniziativa dalla missione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (Eubam Libia) volta a supportare le autorità libiche nei settori della sicurezza delle frontiere e della lotta contro i fenomeni criminali, come il terrorismo, la tratta di esseri umani e il contrabbando. “La visita alla sede operativa di Irini a Roma è stata una preziosa occasione per presentare Irini come strumento tangibile dell'approccio integrato dell'Ue”, si legge nella nota di Irini. Durante la visita il comandante dell'operazione ha presentato un aggiornamento dettagliato sullo stato dell'operazione, evidenziando la pertinenza dei risultati ottenuti nell'esecuzione di tutti i compiti di questa unica operazione marittima dell'Ue. Il briefing fornito da Agostini ha attirato l'attenzione degli interlocutori libici, rafforzando infine la loro comprensione in merito al ruolo che Irini sta svolgendo come parte della soluzione Ue alla crisi libica; l'atteggiamento assolutamente imparziale ed equilibrato nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu; la piena aderenza alle leggi internazionali. L'ammiraglio Agostini ha inoltre sottolineato l'importante ruolo delle attività di Capacity building e formazione per un sostanziale sviluppo delle capacità della Guardia costiera e della Marina libica nel migliorare la loro efficacia operativa per svolgere le loro funzioni nell'ambito della loro area di responsabilità, in linea con gli standard internazionali. “Un monitoraggio della Guardia costiera e della Marina libica (Lcg&N) più capace e fiducioso sarebbe vantaggioso anche per la sicurezza marittima complessiva nel Mediterraneo centrale con conseguenze virtuose sull'economia dell'intera regione”, riferisce Irini.(Res)