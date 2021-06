Business news: Kirghizistan, presidente Japarov chiede alla Bers di accelerare progetti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha ricevuto oggi il direttore regionale per l’Asia centrale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Neil McKain, cui ha chiesto di accelerare l’attuazione dei progetti in corso nel Paese. Lo rende noto l’ufficio stampa del capo dello Stato di Bishkek. Japarov ha definito nell’occasione la Bers “un partner strategico affidabile” del Kirghizistan e si è detto determinato ad attivare nuovi progetti in capo alla Bers e ad aumentare il volume della cooperazione. Il Kirghizistan, ha sottolineato, resta impegnato in un percorso di sviluppo democratico e sta cercando di sostenere gli investitori “in ogni modo possibile”. (Res)