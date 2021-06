Spagna: fonti stampa, McAfee aveva già tentato il suicidio lo scorso febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John McAfee, il fondatore dell’omonima società di software di sicurezza, trovato morto nella sua cella dopo essersi presumibilmente suicidato, aveva già tentato di togliersi la vita quattro mesi fa. È quanto riferito dal quotidiano spagnolo “La Vanguardia”. McAfee è stato trovato morto mercoledì in una prigione di Barcellona, subito dopo che il tribunale nazionale spagnolo aveva approvato la sua estradizione negli Stati Uniti. L'Alta Corte di Giustizia della Catalogna ha fatto sapere che i risultati dell'autopsia saranno pubblicati a breve, ma secondo alcune indiscrezioni pare che sia stato scoperto anche un biglietto d'addio vicino al corpo esanime dell’uomo. Secondo la testata catalana, un compagno di cella ha detto alle autorità carcerarie che McAfee aveva tentato il suicidio il 28 febbraio scorso: in quell’occasione non è riuscito nell’intento e gli agenti di sicurezza lo avevano portato in infermeria e poi ricoverato nell’ospedale della struttura carceraria. Dopo il suo rilascio, i medici hanno consigliato alla struttura penitenziaria di consultare uno psichiatra del carcere, secondo quanto riferito da fonti de “La Vanguardia”. Lo psichiatra, però, non avrebbe indicato la necessità di ricorrere a un trattamento specifico. Nel frattempo, McAfee è stato trasferito in un'altra prigione. (segue) (Spm)