Spagna: fonti stampa, McAfee aveva già tentato il suicidio lo scorso febbraio (2)

- Il Consiglio giudiziario della Catalogna ha riferito che tutte le cartelle cliniche del caso sono riservate e non ha confermato le indiscrezioni sul tentato suicidio che sarebbe avvenuto febbraio. Anche l'avvocato di McAfee, Javier Villalba, afferma di non essere a conoscenza dell'incidente. McAfee è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali dagli Stati Uniti ed è stato detenuto in un aeroporto di Barcellona mentre era diretto a Istanbul lo scorso ottobre. Secondo le accuse mosse nei suoi confronti negli Stati Uniti, McAfee ha guadagnato milioni di dollari dalla promozione di criptovalute, consulenza e public speaking, nonché dalla vendita dei diritti per realizzare un documentario autobiografico. Tuttavia per diversi anni l’imprenditore non ha presentato la dichiarazione dei redditi. (Spm)