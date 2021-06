© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre e acceleriamo con la riforma degli ammortizzatori". Lo dice il senatore di Liberi e Uguali (Leu), Francesco Laforgia. "Sarebbe gravissimo far pagare la ripartenza a lavoratrici e lavoratori che sono già tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria. Il governo ascolti i sindacati che oggi sono scesi in piazza", conclude. (Com)