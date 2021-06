Mali: Farnesina condanna attacco "vile attentato" contro Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale ha "fermamente" condannato "l'ennesimo vile attentato" contro i Caschi Blu della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma). "Sosteniamo con convinzione gli sforzi della Missione Onu e delle Nazioni Unite nel garantire la stabilizzazione del Mali e della regione del Sahel", ha scritto su Twitter. Secondo quanto riferito da Minusma, che ha confermato l'attacco, un totale di 15 militari sono rimasti feriti nell'attacco suicida condotto ieri mattina contro una base temporanea della missione ad Al Moustarat, nel Mali centrale. Le Forze armate di Berlino hanno precisato in una nota che 12 di loro sono tedeschi, tre dei quali feriti in modo "grave". I militari coinvolti sono stati imbarcati su un aereo e sono arrivati oggi a Berlino, dove riceveranno ulteriore assistenza medica. (Res)