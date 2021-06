Omofobia: Furfaro (Pd), avanti su ddl Zan e per i diritti, in ballo vita delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si vada avanti con coraggio, facendo votare il Parlamento sul ddl Zan senza modifiche, e si vada avanti per i diritti delle persone. Perché una società in cui chi ama viene tutelato anziché offeso, è una società migliore per tutti". Così, in una nota, Marco Furfaro della direzione nazionale del Partito democratico, partecipando al Pride di Roma. "In queste piazze non ci sono semplicemente rivendicazioni di parte, in queste piazze c'è la carne viva delle persone, le loro storie, i loro sentimenti, spesso le loro sofferenze - aggiunge -. E quando c'è di mezzo la vita delle persone, la politica non può rimanere indietro rispetto alla storia che avanza o alla società che chiede diritti, tutele, persino empatia". (Com)