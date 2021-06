Terrorismo: Di Maio, lunedì coalizione anti-Daesh con Blinken, prima volta in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta si terrà lunedì 28 giugno a Roma il vertice della Coalizione anti-Daesh a cui parteciperanno le delegazioni di oltre 80 Paesi e che sarà presieduto dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. In un messaggio sul suo profilo Facebook, Di Maio ha dichiarato: “Faremo il punto sulle strategie in campo per contrastare l'attività terroristica in aree a forte rischio come quella siro-irachena in Asia occidentale e del Sahel in Africa. La stabilizzazione di questi territori ci permetterà inoltre di fermare flussi migratori irregolari verso l’Italia e quindi verso tutta l’Europa”, ha dichiarato Di Maio. “Dobbiamo rafforzare ancora di più la partnership con gli Stati Uniti e con tutti gli altri Paesi della Coalizione per bloccare le minacce terroristiche. La sicurezza dei cittadini per noi sta al primo posto e dobbiamo lavorare in maniera sinergica per tutelarla al meglio”, ha affermato Di Maio.(Res)