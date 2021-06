Serbia: premier Brnabic, Nis diventerà un hub delle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città serba di Nis sarà una completamente diversa, quando il Corridoio Moravo, il collegamento dei Corridoi 10 e 11 e l'Autostrada della Pace saranno completati. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, nel corso della sua visita nel distretto di Nisava. Brnabic si è detta soddisfatta che il turismo termale in Serbia si stia finalmente risvegliando, e ha aggiunto che lo sviluppo di Niska Banja, la restaurazione del vecchio bagno di Kuliste daranno una spinta ulteriore alla città. "Il progetto di Kuliste è in ritardo. La Direzione del patrimonio della Repubblica dovrebbe intervenire per aprire questo importante progetto", ha detto la premier serba. (Seb)