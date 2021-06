Roma: Figliomeni (Fd'I) giornata mondiale contro la droga ci deve spingere a fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della Giornata mondiale contro la droga, tematica che sta soffocando sempre più la città di Roma sia come spacciatori che come consumatori, auspichiamo che l'amministrazione capitolina a guida cinque stelle torni indietro sull'insensata proposta di chiudere l'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "I dati attuali ci rappresentano che la città vive una vera e propria piaga e, anziché debellare, dobbiamo incrementare le forze e le risorse, nonché potenziare le strutture per combattere questo fenomeno. Come Fratelli d'Italia continueremo a mantenere alta l'attenzione per far si che che una simile proposta non venga approvata in Aula Giulio Cesare ma che, anzi, si inizi un percorso per potenziarla affinché si possano dare le risposte necessarie alla nostra città". (Com)