Usa-Italia: da domani Blinken a Roma in visita ufficiale di tre giorni

- Si apre domani, 27 giugno, la visita di tre giorni che il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken, effettuerà in Italia. Dopo essere stato accolto in Francia e Germania, Blinken sarà ricevuto dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio, con il quale lunedì co-presiederà la riunione dei ministri degli Esteri della coalizione internazionale anti Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante) per discutere gli sforzi nella campagna per raggiungere una sconfitta dello Stato islamico (Is). Nel corso della sua permanenza il segretario di Stato incontrerà il primo ministro Mario Draghi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre ai rappresentanti delle agenzie per la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'ambasciata statunitense. (segue) (Res)