Usa-Italia: da domani Blinken a Roma in visita ufficiale di tre giorni (2)

- Sempre lunedì è previsto l'incontro con papa Francesco, che secondo una nota della Santa Sede lo riceverà intorno alle 9:30 della mattina. Come da prassi, Blinken dovrebbe avere colloqui anche con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e con il segretario per i Rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher. Il Segretario Blinken visiterà anche la Città del Vaticano, dove incontrerà alti funzionari della Santa Sede per sottolineare l’impegno comune per le libertà di credo e di religione e per affrontare la crisi climatica. Nell'annunciare la visita del capo della diplomazia Usa, Di Maio ha fatto sapere che entrambi pranzeranno insieme domani. Martedì 29 giugno, infine, Blinken parteciperà alla riunione ministeriale del G20 in programma a Matera. (Res)