Diga Rinascita: capo di Stato maggiore egiziano visita i Paesi confinanti con l'Etiopia (2)

- La visita di Farid nella Repubblica democratica del Congo e in Sudan, giunge nel pieno delle tensioni tra il governo del Cairo e di Khartum giunge nel pieno di una grave crisi con Addis Abeba sul dossier della Grande diga della rinascita. Lo scorso 24 giugno, la ministra degli Esteri sudanese, Mariam al Mahdi, ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire sul dossier Gerd, al centro di un contenzioso con i Paesi a valle del Nilo. In una lettera inviata al Consiglio, la ministra ha chiesto all'organismo di sollecitare l'Etiopia a bloccare le operazioni "unilaterali" di riempimento della diga, sottolineando che procedere senza risolvere le questioni in sospeso minaccerebbe la sicurezza nazionale. Per il governo di Khartum, è necessario che l'Etiopia si impegni in un accordo legalmente vincolante, piuttosto che in linee guida, sulla quantità di acqua trattenuta e sulla tabella di marcia del riempimento dell'impianto. Nella lettera al Mahdi chiede infine chiarezza sulle modalità di risoluzione di eventuali ulteriori controversie da affrontare in futuro. (segue) (Cae)