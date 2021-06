Omofobia: corteo Roma Pride arriva a piazza della Repubblica, manifestazione conclusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo del Roma Pride ha raggiunto piazza della Repubblica. In migliaia, a partire delle 17, si erano radunati a piazza Vittorio, all'Esquilino, da dove quest'anno è partita la manifestazione, senza il tradizionale carro. I sostenitori Lgbti+ hanno sfilato sventolando bandiere arcobaleno, cartelli in favore del ddl Zan. Sfilando per raggiungere il centro della Capitale, si sono sentiti cori di Bella Ciao e le canzoni di Raffaella Carrà. L'organizzazione del Pride è stata a cura del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Lo striscione di apertura del corteo recitava "Orgoglio e Ostentazione". Alle sue spalle, in riferimento alle ultime dichiarazioni del Vaticano in merito al ddl Zan: "Per la laicità dello Stato aboliamo il concordato". (Rer)