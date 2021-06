Ambiente: Vestager, non basta abbattere emissioni in Europa, dobbiamo lavorarci tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna incoraggiare i Paesi membri dell’Ue e le loro aziende a diventare a “zero emissioni”. Lo ha detto Margrethe Vestager, commissaria europea per la Concorrenza, a “Sky Tg24”. “In Europa oggi parliamo di emissioni globali, ma dobbiamo guardare anche alla Cina e all’India, e per parlare di concorrenza sleale, dobbiamo notare che non tutti ci stimo comportando allo stesso mondo”, ha detto Vestager. “Per questo è necessario che tutti nutriamo la stessa ambizione”, ha aggiunto la commissaria Ue.(Res)