Covid: Vestager, ripresa più rapida mostra che nostra economia è più flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi provocata dal Covid-19 è diversa da quella finanziaria: la ripresa più rapida che si sta registrando mostra che l’economia è più flessibile di dieci anni fa. Lo ha detto Margrethe Vestager, commissaria europea per la Concorrenza, a “Sky Tg24”. “Questa crisi è così diversa da quella finanziaria. Non proviene dal mondo dell’economia ma da un virus. Quindi siamo riusciti a riprenderci più rapidamente e meglio e ciò mostra che la nostra economia è più dinamica e flessibile di dieci anni fa”, ha detto Vestager. “La speranza è di vedere la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nei settori che hanno sofferto di più”, ha proseguito la commissaria, facendo riferimento ai comparti ricettivo, turistico e della ristorazione. “Questa è la ragione per cui la vaccinazione è così cruciale. Dobbiamo essere orgogliosi in Europa: abbiamo prodotto oltre 700 milioni di vaccini, metà dei quali sono stati esportati. Questa è la chiave per combattere la pandemia”, ha concluso Vestager. (Res)