Lazio: assessora Transizione ecologica, bene progetto sito industriale Civitavecchia

- "Il riscontro positivo da parte delle imprese, dopo quello dei lavoratori, sul progetto di riconversione energetica e produttiva del sito industriale di Civitavecchia, basato su fonti rinnovabili, in particolare l'eolico con turbine di nuova generazione da 15MW, è un ottimo segnale per quel processo di transizione ecologica che crea nuove opportunità economiche e occupazionali, integrandosi con le comunità locali e facendo da apripista ad un un nuovo e più generale modello di sviluppo sostenibile che parta dai nostri territori". Così in una nota Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, in seguito all'incontro con le imprese sul territorio e le associazioni di categoria svoltosi ieri a Civitavecchia. (segue) (Com)