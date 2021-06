Iraq: milizie Mobilitazione popolare organizzano grande parata nella provincia di Diyala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di esponenti delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu), le milizie a maggioranza sciita protagoniste in questi mesi di un duro scontro il governo guidato da Mustafa al Kadhimi, hanno organizzato una enorme parata militare a Camp Ashraf,nella provincia di Diyala, a nord di Baghdad. Alla parata ha preso parte anche il premier Kadhimi, il comandante delle Forze armate irachene, in quello che secondo molti osservatori sarebbe un tentativo di sanare le tensioni di questi mesi. "Affermiamo che il nostro lavoro viene svolto sotto la bandiera dell'Iraq e la protezione della sua terra e della sua gente è nostro dovere", ha affermato il premier Kadhimi. Carri armati, barche, lanciarazzi e munizioni di fabbricazione russa sono stati esposti nella parata organizzata in occasione del settimo anniversario della formazione delle Pmu istituite nel 2014 a seguito di una chiamata alle armi della popolazione irachena contro lo Stato islamico da parte dell’ayatollah sciita, Ali al Sistani. (segue) (Res)