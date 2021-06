Iraq: milizie Mobilitazione popolare organizzano grande parata nella provincia di Diyala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla parata hanno preso parte anche unità delle Pmu non sciite, tra cui le brigate costituite dalla minoranza degli yazidi, ma anche le Pmu formate da musulmani sunniti e da cristiani. Durante la parata sono stati esposti grandi effigi di Abu Mahdi al Muhandis, uno dei massimi leader delle Pmu, ucciso in un attacco aereo guidato dagli Stati Uniti nel gennaio 2020 fuori dall'aeroporto di Baghdad, insieme al generale dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qassem Soleimani. Dalle immagini diffuse dall’emittente di Stato irachena non sarebbero state esposte durante la parata effigi del generale Soleimani. Alla parata non hanno preso parte le milizie affiliate al leader religioso sciita Moqtada al Sadr e quelle direttamente legate all’ayatollah Al Sistani, che avrebbero voluto lanciare un segnale di profonda insoddisfazione per la troppa influenza sulla politica irachena da parte delle milizie direttamente appoggiate dall’Iran. (segue) (Res)